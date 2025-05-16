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Папі Римському передали списки українських військовополонених. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Папі Римському передали списки українських військовополонених. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/05/2025 15:34
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Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських Захисників, які перебувають у російському полоні.

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Представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами Східних Католицьких Церков та передала Папі Римському списки українських бранців, пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Делегація вірян на чолі з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників Заходу. Глава Української греко-католицької церкви привітав Папу Римського з обранням. Понтифік своєю чергою повторив, що його серце з Україною.

“Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!», – виголосив Папа Римський.

Папі Римському передали списки українських військовополонених. ФОТО