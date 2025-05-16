Папі Римському передали списки українських військовополонених. ФОТО

Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських Захисників, які перебувають у російському полоні.

Представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами Східних Католицьких Церков та передала Папі Римському списки українських бранців, пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Делегація вірян на чолі з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників Заходу. Глава Української греко-католицької церкви привітав Папу Римського з обранням. Понтифік своєю чергою повторив, що його серце з Україною.