ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У “Резерв+” з’явилися нові типи відстрочок
Диван на коліщатках в темній вітальні

У “Резерв+” з’явилися нові типи відстрочок

Автор: Олег Мамчур
16/05/2025 15:58
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У застосунку “Резерв+ з’явилися нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку “Резерв+”, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначає, що у планах –  щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом

До слова, згодом у “”Резерв+” “мають з’явитися ще два сервіси: відображення даних про інвалідність та  відображення причин порушення правил військового обліку. Наприклад, якщо військовозобов’язаний не оновив дані або не зʼявився за повісткою.