У “Резерв+” з’явилися нові типи відстрочок

У застосунку “Резерв+ з’явилися нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку “Резерв+”, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначає, що у планах – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом

До слова, згодом у “”Резерв+” “мають з’явитися ще два сервіси: відображення даних про інвалідність та відображення причин порушення правил військового обліку. Наприклад, якщо військовозобов’язаний не оновив дані або не зʼявився за повісткою.