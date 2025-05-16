В Івано-Франківську відбувся фінальний турнір серед школярів “Надія нації”

В Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання 15 травня 2025 року відбувся фінальний турнір серед школярів області “Надія нації”. За перемогу боролися 20 команд.

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Організатор і головний суддя змагань Роман Москалик розповів, що у зональних змаганнях брали участь 180 команд.

Роман Москалик. Суспільне Івано-Франківськ

Під час завершального турніру школярі складали нормативи з волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу, загальної фізичної підготовки, а також змагалися в естафеті.

“У складі кожної команди — 10 дітей. Здебільшого це — дев’ятикласники, але були й учні 7-8 класів. У кожному виді спорту школу представляли по два учасники. Насамкінець вони об’єднувалися і єдиною командою змагалися в естафеті”, — пояснює Роман Москалик.

Тренер команди Старокутського ліцею Василь Вальчик каже: його учні беруть участь у змаганнях “Надія нації” третій рік поспіль і двічі виборювали перемогу серед шкіл Косівського району.

Учасники турніру складають норматив — віджимання лежачи. Суспільне Івано-Франківськ

“Перший рік було важче, але з досвідом приходить розуміння. Тепер ми вже знаємо, до яких нормативів треба посилено готуватися і що очікувати від естафети. Діти дуже старалися — тренувалися п’ять днів на тиждень”, — говорить Василь Вальчик.

Тренер Василь Вальчик разом з підопічними Діаною Близнюк та Іриною Полатайчук. Суспільне Івано-Франківськ

Нормативи з волейболу від команди Старокутського ліцею виконували дев’ятикласниці Діана Близнюк та Ірина Полатайчук. Минулого тижня дівчата посіли 5 місце на чемпіонаті України з волейболу. Вони кажуть, що вдячні своєму тренеру, адже завдяки його методиці досягли високих результатів і претендують на ще вищі.

“Перед усіма змаганнями трохи хвилюємося, але потім враження завжди позитивні. Віримо, що в майбутньому буде ще багато перемог. Усе поступово. Василь Васильович нас гарно тренує, ми його дуже поважаємо”, — каже Діана Близнюк.

Учні Княжицького ліцею — Вадим Лазаренко та Олексій Бузинович. Суспільне Івано-Франківськ

Школярі з Княжицького ліцею — Вадим Лазаренко та Олексій Бузинович — змагалися за першість у футболі. Вони тренувалися під час уроків, після них і на вихідних.

“Мені подобається грати у футбол з друзями. Це цікаво, а також корисно для здоров’я і самодисципліни”, — розповідає Вадим Лазаренко.

Турнір “Надія нації” в Івано-Франківську, 15 травня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

Призові місця на цьогорічному змаганні “Надія нації” посіли:

1 місце — Старолисецький ліцей;

2 місце — Коломийський ліцей № 1;

3 місце — Науковий ліцей імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради.

Переможці разом зі своїми тренерами у подарунок отримають путівки на п’ятиденний відпочинок у Буковелі.