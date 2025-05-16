В Івано-Франківську відбудеться благодійний турнір з Муай Тай «Кубок Карпат»

Цими вихідними Івано-Франківськ об’єднається, щоб вшанувати Героя України — Романа Корнуту. Побратим, наставник, тренер, воїн — він залишив нам приклад, як жити гідно, служити чесно, боротись до останнього. Це не просто спортивна подія. Це — турнір пам’яті. Турнір вдячності. Турнір дії.

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Пише Правда.іф.

Звернення до всіх мешканців і гостей Івано-Франківська:

“Запрошуємо вас прийти особисто, підтримати, зробити свою присвяту — хвилиною мовчання, присутністю, добрим словом чи донатом. Це — момент єдності. Сили. Вдячності”.

Навіщо ми збираємось?

• Підтримати молодих спортсменів — бо за ними майбутнє

• Вшанувати пам’ять Романа — через дію, спорт і приклад

• Зібрати кошти для побратимів Романа, які далі воюють на фронті

• Об’єднати спільноту довкола добра і взаємопідтримки •

акцію підтримують спортсмени, друзі, волонтери й організатори

Як долучитись і зробити свою присвяту:

• Прийди особисто

• Запроси друзів

• Пошир допис у своїх соцмережах

• Підтримай донатом на події

• Напиши кілька слів вдячності тим, хто захищає

Благодійна Організація «Фонд «Ми Єдині»:

• організовує збір на турнірі,

• робить власний донат,

• забезпечує прозорий переказ коштів побратимам Романа Корнути.

Подія відбудеться 17–18 травня 2025 в Івано-Франківську, у Коледжі фізичного виховання( вул. Гетьмана Мазепи, 142а)

Офіційне відкриття о 12.00 годині