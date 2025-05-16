В Івано-Франківську відбудеться благодійний турнір з Муай Тай «Кубок Карпат»

Цими вихідними Івано-Франківськ об’єднається, щоб вшанувати Героя України — Романа Корнуту. Побратим, наставник, тренер, воїн — він залишив нам приклад, як жити гідно, служити чесно, боротись до останнього. Це не просто спортивна подія. Це — турнір пам’яті. Турнір вдячності. Турнір дії.
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Пише Правда.іф.
Звернення до всіх мешканців і гостей Івано-Франківська:
“Запрошуємо вас прийти особисто, підтримати, зробити свою присвяту — хвилиною мовчання, присутністю, добрим словом чи донатом. Це — момент єдності. Сили. Вдячності”.
Навіщо ми збираємось?
• Підтримати молодих спортсменів — бо за ними майбутнє
• Вшанувати пам’ять Романа — через дію, спорт і приклад
• Зібрати кошти для побратимів Романа, які далі воюють на фронті
• Об’єднати спільноту довкола добра і взаємопідтримки •
акцію підтримують спортсмени, друзі, волонтери й організатори
Як долучитись і зробити свою присвяту:
• Прийди особисто
• Запроси друзів
• Пошир допис у своїх соцмережах
• Підтримай донатом на події
• Напиши кілька слів вдячності тим, хто захищає
Благодійна Організація «Фонд «Ми Єдині»:
• організовує збір на турнірі,
• робить власний донат,
• забезпечує прозорий переказ коштів побратимам Романа Корнути.
Подія відбудеться 17–18 травня 2025 в Івано-Франківську, у Коледжі фізичного виховання( вул. Гетьмана Мазепи, 142а)
Офіційне відкриття о 12.00 годині