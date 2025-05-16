Норвегія поставить Україні всі обіцяні F-16 до кінця року

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомив, що його країна завершить постачання винищувачів F-16 Україні до кінця 2025 року.

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“Передача норвезьких винищувачів F-16 відбувається за планом, але заради оперативної безпеки України та в рамках діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки норвезьких літаків було передано”, – додав Сандвік.

Минулого року уряд також збільшив підтримку українських ВПС на 1,3 млрд норвезьких крон (понад 112 мільйонів євро).