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Норвегія поставить Україні всі обіцяні F-16 до кінця року
Диван на коліщатках в темній вітальні

Норвегія поставить Україні всі обіцяні F-16 до кінця року

Автор: Олег Мамчур
16/05/2025 16:48
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Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомив, що його країна завершить постачання винищувачів F-16 Україні до кінця 2025 року.

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“Передача норвезьких винищувачів F-16 відбувається за планом, але заради оперативної безпеки України та в рамках діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки норвезьких літаків було передано”, – додав Сандвік.

Минулого року уряд також збільшив підтримку українських ВПС на 1,3 млрд норвезьких крон (понад 112 мільйонів євро).

“Цим внеском Норвегія допомагає покращити протиповітряну оборону України у співпраці з іншими учасниками Коаліції з протиповітряної оборони”, – продовжує Сандвік.