На Франківщині зростає кількість хворих на ГРВІ та ковід

Лише протягом 36-го тижня на території області зареєстровано 2 774 випадки захворювань, що на 33,75% більше, ніж тижнем раніше (2074 випадки). Із цього числа 306 осіб захворіли на COVID-19.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Савчука.

собливо помітне зростання відзначається серед дітей.

«За тиждень кількість хворих дітей віком до 17 років зросла на 40,96% — із 764 до 1077 осіб. Це становить майже 39% від усіх випадків», — уточнив Савчук.

Серед дорослого населення також спостерігається ріст — на 29,54%.

У лікарні області за тиждень було госпіталізовано 199 пацієнтів, серед них — 62 дитини. З COVID-19 госпіталізували 170 осіб, зокрема 34 дитини, що становить 20% від усіх госпіталізованих.

«Ми уважно відстежуємо епідситуацію. Станом на зараз вона відповідає міжепідемічному періоду, проте показники зростають, і закликаю мешканців області дотримуватися профілактичних заходів», — наголосив головний санлікар.

Руслан Савчук додав, у період із 21 по 36 тиждень міжепідемічного сезону захворіли 33 790 осіб, серед яких понад половину — діти віком від 0 до 17 років (51,3%).