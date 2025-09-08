Викриття, розслідування та нові плани: ГО “Стоп корупції” прозвітувала про діяльність прикарпатського підрозділу

В Івано-Франківську відбувся брифінг за участі голови правління громадської організації “Стоп корупції” Ігоря Бондарчука. Під час зустрічі з місцевою громадськістю він розповів про результати роботи обласного підрозділу організації, гучні викриття та подальші кроки.

Пише Правда.іф з місця події.

“Ми сьогодні не просто презентуємо, а продовжуємо нашу співпрацю з місцевим підрозділом. Це невелика зустріч із громадою, аби підтвердити: ми рухаємося далі, розвиваємося, маємо успішні проєкти й стратегічні плани”, — зазначив Ігор Бондарчук.

Викриття на Прикарпатті

За словами керівника ГО, робота Івано-Франківського осередку вже принесла відчутні результати.

“Історія з нашим обласним підрозділом показала ряд викривальних фактів. Один із найгучніших — діяльність мера Яремче, який задекларував понад 20 мільйонів гривень, джерела походження яких залишаються незрозумілими. Ми передали матеріали в правоохоронні органи, і за цим фактом відкрито кримінальне провадження”, — наголосив Бондарчук.

Він також нагадав про справу колишнього керівника міграційної служби області Сергія Саєва, щодо якого триває розслідування у Києві.

“Наша команда провела журналістське розслідування, зафіксувала факти зловживань і навіть напад на журналістів. Справу вдалося витягнути з області до столиці, зараз вона слухається у Дарницькому суді. Саєва відсторонено від посади”, — повідомив керівник “Стоп Корупції”.

Ще одне розслідування стосувалося колишнього обласного прокурора Хими.

“НАБУ після наших звернень викрило його на будівельних аферах. Йому інкримінують кілька епізодів зловживань, і він більше не працює в органах прокуратури”, — додав Бондарчук.

Нові напрямки роботи

Організація планує розширювати діяльність і в інших громадах Прикарпаття.

“Зараз ми працюємо над справою Калуського водоканалу, де виявлено ряд фактів зловживань. Також триває розслідування ситуації з так званим “парком динозаврів”, де був тиск на бізнес. Є вже документи та звернення до правоохоронців”, — пояснив керівник організації.

Потужний осередок на Івано-Франківщині

Бондарчук підкреслив, що Прикарпаття є одним із найсильніших регіональних осередків “Стоп Корупції”.

“Івано-Франківщина має дуже потужний підрозділ, який очолює пан Віталій Черненький. Він досвідчений керівник із сильною командою. Ми бачимо, що тут робота йде системно й результативно”, — резюмував голова правління.

Волонтерські ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових

За словами голови правління організації Ігоря Бондарчука, значна частина членів команди зараз воює, інші — активно займаються волонтерською діяльністю.

“У 2011 році ми заснували батальйон “Волонтер” — це благодійний фонд, який і сьогодні працює та розвивається. Ми об’єднали друзів і небайдужих, які постійно підтримують Збройні сили України”, — розповів Бондарчук.

Одним із останніх проєктів став збір та доставка антидронових сіток, які виготовляють із використаних рибальських та аграрних сітей, привезених із Данії та Нідерландів.

“Буквально через тиждень ми передамо прикордонній службі 12 фур антидронових сіток. У кожній — близько 40 мотків по два кілометри. Це величезні обсяги, які рятуватимуть життя нашим захисникам”, — наголосив він.

Організація перебуває у постійному контакті з військовими на передових позиціях.

“Хлопці просять про допомогу, і ми робимо все можливе, аби її надати. Дуже важливо не забувати про тих, хто захищає нашу землю”, — додав Бондарчук.

Синергія та плани

Засновник і координатор громадської організації “Стоп Корупції” Роман Бочкала наголосив на важливості співпраці центрального офісу та прикарпатського підрозділу.

“Ми починаємо не з нуля — ми поєднали дві потужні команди. Маємо інформаційні майданчики, юридичну підтримку та налагоджену взаємодію з правоохоронними структурами. Важливо, щоб наш осередок на Прикарпатті був впливовим і викликав паніку в корупціонерів”, — зазначив він.

За його словами, організація застосовує підхід Direct Action Journalism — журналістику прямої дії: не лише розслідування та заяви, а й конкретні кроки для припинення порушень.

Результати та розслідування

За останні місяці прикарпатський осередок «Стоп Корупції» вже має відчутні здобутки.

“Порушено ряд кримінальних проваджень, у тому числі щодо мера Яремче та інших посадовців. Ми також працюємо над справами у Калуській громаді й маємо результати журналістських розслідувань у Франківську. Наші досягнення говорять самі за себе”, — підкреслив голова обласного підрозділу Віталій Черненький.

Організація закликає місцевих мешканців приєднуватися до роботи, надавати інформацію про корупційні порушення та підтримувати волонтерські ініціативи.