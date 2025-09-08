Ірина Кишакевич з Франківська стала міжконтинентальною плавчинею – перепливла Босфор

Лікарка та відома марафонниця з Івано-Франківська – Ірина Кишакевич поставила свій особистий рекорд – взяла участь у кросконтинентальних плавальних перегонах через Босфор, пише Правда ІФ з посиланням на КУРС.

"Я це зробила: пропливла з Азії до Європи", – повідомила франківка у фейсбуці. Ірина розповіла, що "це було круто! В течію не попала і не відчула. Але фінішувала і кайфонула". Босфор має потужні течії: поверхнева рухається з Чорного моря до Мармурового, а підводна — у зворотному напрямку.

Особистий час Ірини Кишакевич 1:43 засвідчений спеціальним сертифікатом: “Отримала офіційний сертифікат, що я cross-continental swimmer (міжконтинентальний плавець)”.

Участь у запливі Ірина Кишакевич присвятила Дню Незалежності України та її захисникам: “Ми виборюємо право бути незалежними тепер щодня! Сил нам. Пишаюсь, що я з України. І вірю в нашу перемогу!”.

У цьогорічному запливі Bosphorus Cross – Continental Swimming Race взяли участь понад 100 українців, серед них три військових ветерани з ампутаціями. Всі подолали дистанцію.

Є чіткі правила старту: плавці пливуть без гідрокостюмів, без годинників, ластів, без буя, не дозволяються жодні прикраси та довгі нігті. Час зарахування дистанції: треба доплисти до фінішу та вкластись в 2 години.

Офіційна довжина запливу становить 6,5 км. Його проводить Турецька національна олімпійська комісія. Старт з Канліджі (азійська сторона), а фініш — у районі Куручешме (європейська сторона) – таким чином учасники перепливають з Азії до Європи.

Це єдиний у світі офіційний масовий заплив, де учасники перетинають міжконтинентальну межу. У ньому щороку беруть участь понад 2 тисячі плавців з більш ніж 50 країн світу. Серед учасників бувають як аматори, так і олімпійські чемпіони, відомі особистості та політики. Перший організований заплив відбувся у 1989 році.

Ірина Кишакевич – єдина представниця Франківська, яка стала міжконтинентальною плавчинею і перепливла Босфор.

Франківку у соцмережі донатами підтримували вболівальники. Вдалося зібрати 25 тисяч гривень. За них придбали медичні сумки, аптечки, оклюзійки для військових на передовій.