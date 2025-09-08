ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Неповнолітній скутерист загинув: в Старуні трапилася ДТП

Автор: Уляна Роднюк
08/09/2025 17:50
Сьогодні, о 14:30, на лінію 102 трапилася дорожньо-транспортна пригода в селі Старуня, Богородчанської територіальної громади. На місце негайно виїхали працівники поліції.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення автомобіля «Ford», під керуванням 37-річного місцевого жителя, та скутера, яким керував 15-річний мешканець громади.

Від отриманих травм неповнолітній водій загинув на місці події.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини та деталі смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

