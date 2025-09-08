У селі Старуня в ДТП загинув 15-річний скутерист ФОТО

На Богородчанщині внаслідок потужної аварії загинув неповнолітній юнак.

Сьогодні, 8 вересня, близько 14:30, на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Старуня, Богородчанської територіальної громади, пише Правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Смертельне ДТП у Старуні

На місце негайно виїхали працівники поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення автомобіля «Ford», під керуванням 37-річного місцевого жителя, та скутера, яким керував 15-річний мешканець громади.

Від отриманих травм неповнолітній водій загинув на місці події.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини та деталі смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

