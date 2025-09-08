Бокорізи та рятувальні жилети не допомогли: на Закарпатті прикордонники затримали трьох порушників

У ході реалізації оперативної інформації офіцери Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону викрили спробу переправлення через українсько-угорський кордон військовозобов’язаних чоловіків.



Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Двох жителів Івано-Франківщини прикордонники зупинили неподалік від інженерних загороджень державного кордону. Скориставшись послугами переправника, якого вони знайшли у Telegram каналі, чоловіки мали намір в незаконний спосіб потрапити в Угорщину.

Для перетину кордону чоловіки обрали нічний час доби. 44-річний житель Закарпаття дистанційно скорегував їхній маршрут до річкової ділянки кордону, а також «озброїв» їх бокорізами та новенькими рятувальними жилетами.

Зі слів «подорожуючих» кожен з них заплатив закарпатцю по 10 тисяч доларів США.

В подальшому у селищі Вилок прикордонники спільно з Нацполіцією, під процесуальним керівництвом Берегівської прокуратури, затримали і закарпатця, який організував протиправну діяльність.

Відносно двох порушників, які мали намір незаконно потрапити за кордон складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП.

Переправника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3. ст. 332 ККУ.