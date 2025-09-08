На Прикарпатті рятувальники загасили 17 пожеж у природних екосистемах

Впродовж вихідних на території області виникло 17 пожеж сухої рослинності та сміття на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала близько 6 000 м². Завдяки оперативним діям вогнеборців усі осередки вдалося швидко ліквідувати .



Пише Правда.ІФ з Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники Прикарпаття нагадують про те,що спалювання сухої трави небезпечне та заборонене! Такі дії не лише шкодять довкіллю, а й можуть становити серйозну загрозу для житла, життя та здоров’я людей і тварин.



За спалювання сухої рослинності – адміністративна відповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 грн.







