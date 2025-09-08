ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пожежний гасить трав'янисту пожежу на полі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті рятувальники загасили 17 пожеж у природних екосистемах

Автор: Уляна Роднюк
08/09/2025 19:00
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Впродовж вихідних на території області виникло 17 пожеж сухої рослинності та сміття на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала близько 6 000 м². Завдяки оперативним діям вогнеборців усі осередки вдалося швидко ліквідувати .

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

Рятувальники Прикарпаття нагадують про те,що спалювання сухої трави небезпечне та заборонене! Такі дії не лише шкодять довкіллю, а й можуть становити серйозну загрозу для житла, життя та здоров’я людей і тварин.

За спалювання сухої рослинності – адміністративна відповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 грн.



СХОЖІ НОВИНИ