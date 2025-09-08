У сфері вантажних перевезень якість та безперебійність роботи холодильного обладнання мають вирішальне значення.

Саме тому компанія «Трансхолод», офіційний дистриб’ютор Carrier Transicold в Україні, пропонує сучасні рішення для збереження свіжості та безпеки продукції під час транспортування.

Професійний сервіс і технічна підтримка

«Трансхолод» пропонує не лише продаж обладнання, але й повний спектр послуг з його обслуговування. Кваліфіковані спеціалісти компанії проводять діагностику, планове ТО та ремонт рефрижераторів carrier з використанням оригінальних комплектуючих. Це гарантує довговічність та стабільність роботи техніки у найскладніших умовах.

Сучасне холодильне обладнання для вантажного транспорту

Carrier Transicold є світовим лідером у виробництві систем для температурного контролю в логістиці. Завдяки партнерству з «Трансхолод», українські перевізники можуть придбати холодильна установка для авто, яка відповідає міжнародним стандартам енергоефективності, екологічності та безпеки.

Переваги співпраці з «Трансхолод»

офіційний статус дистриб’ютора Carrier Transicold;

великий вибір холодильного обладнання для транспорту;

швидкий та якісний ремонт і сервіс;

гарантія на продукцію та послуги;

індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Чому обирають Carrier Transicold

Carrier Transicold — це бренд, що заслужив довіру перевізників у всьому світі. Його техніка вирізняється високою продуктивністю, економічністю та адаптованістю до сучасних логістичних вимог. А завдяки компанії «Трансхолод», ці рішення стали доступними і в Україні.

Інновації та розвиток

Carrier Transicold постійно впроваджує нові технології, спрямовані на підвищення ефективності холодильних установок і зменшення витрат на експлуатацію. «Трансхолод» як офіційний дистриб’ютор пропонує українським клієнтам доступ до останніх інновацій бренду, що дозволяє перевізникам залишатися конкурентними на ринку.

Сервісна мережа в Україні

Компанія «Трансхолод» створила розгалужену сервісну інфраструктуру, яка дозволяє оперативно реагувати на потреби клієнтів у різних регіонах країни. Це означає, що власники транспорту з холодильними установками Carrier можуть розраховувати на швидку допомогу у випадку технічних несправностей чи необхідності планового обслуговування.

Надійність, перевірена часом

Багаторічний досвід роботи «Трансхолод» на українському ринку доводить, що компанія є надійним партнером для бізнесу. Клієнти отримують не лише обладнання, а й упевненість у його стабільній роботі, що особливо важливо для підприємств, які перевозять продукти харчування, медикаменти та інші товари, що потребують контролю температури.

Детальніше ознайомитися з асортиментом і послугами можна на офіційному сайті компанії: https://www.ctu.com.ua/remont-obladnannya/.

реклама