Алкотестер з написом "АЛКОГОЛЬ" на екрані.
Диван на коліщатках в темній вітальні

7 водіїв з ознаками сп’яніння виявили патрульні франківська за вихідні

Автор: Уляна Роднюк
08/09/2025 19:32
На усіх водіїв поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування транспортними засобами.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Відповідальність за керування у стані сп’яніння:️

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на рік;
  • за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб із оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП – 34000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування 3 роки.

