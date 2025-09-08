7 водіїв з ознаками сп’яніння виявили патрульні франківська за вихідні

На усіх водіїв поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування транспортними засобами.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Відповідальність за керування у стані сп’яніння:️