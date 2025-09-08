Івано-Франківщина – серед областей, у яких створено найбільше МТП

Нині в Україні функціонує 1090 МТП, у яких передбачено понад 77 тисяч місць. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. З них вільні – понад 6 тисяч. Для маломобільних груп населення створено понад 3,5 тис. місць, вільними лишаються – 75. Триває розгортання додаткових 30 тисяч місць для розміщення евакуйованих людей в місцях тимчасового проживання, у тому числі для маломобільних людей.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію



Найбільше МТП створено у таких областях, як: Дніпропетровська – 130; Закарпатська – 111 ; Харківська – 78; Кіровоградська 76; Львівська – 68; Полтавська – 64; Чернівецька – 63; Вінницька та Івано-Франківська по 60; Рівненська – 58; Хмельницька – 57.

Важлива роль у процесі евакуації населення належить саме громадам. Вони організовують виїзд населення, приймають людей у безпечніших регіонах і забезпечують умови для їхнього розміщення.