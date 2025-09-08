ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ключі на столі поруч із макетом будинку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківщина – серед областей, у яких створено найбільше МТП

Автор: Уляна Роднюк
08/09/2025 20:02
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Нині в Україні функціонує 1090 МТП, у яких передбачено понад 77 тисяч місць. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. З них вільні – понад 6 тисяч. Для маломобільних груп населення створено понад 3,5 тис. місць, вільними лишаються – 75. Триває розгортання додаткових 30 тисяч місць для розміщення евакуйованих людей в місцях тимчасового проживання, у тому числі для маломобільних людей.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

Найбільше МТП створено у таких областях, як: Дніпропетровська – 130; Закарпатська – 111 ; Харківська – 78; Кіровоградська 76; Львівська – 68; Полтавська – 64; Чернівецька – 63; Вінницька та Івано-Франківська по 60; Рівненська – 58; Хмельницька – 57.

Важлива роль у процесі евакуації населення належить саме громадам. Вони організовують виїзд населення, приймають людей у безпечніших регіонах і забезпечують умови для їхнього розміщення.

СХОЖІ НОВИНИ