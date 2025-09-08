Путін висловив зацікавленість у зустрічі з Зеленським за межами Москви, – Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що російський диктатор Володимир Путін у розмові з ним висловив зацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським за межами Москви.

Його слова цитує словацьке видання Teraz, передає Слово і Діло.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Фіцо повідомив, що під час зустрічі російський президент висловив зацікавлення щодо зустрічі із Зеленським де завгодно, а не лише у Москві.

«Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесла б президенту Зеленському особливу політичну користь усередині країни, і, звичайно ж, громадяни Російської Федерації не були б у захваті від зустрічі. Але обидва розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, їм необхідно зустрітися та обговорити питання, тому що якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться», – сказав прем’єр.

Він також додав, що гарантії безпеки повинна отримати не лише Україна, а і Росія. При цьому Фіцо відкинув можливість вступу України до НАТО.

Раніше повідомляли, що Путін вважає, що найкращим місцем для переговорів України та РФ є Москва. Він пообіцяв нібито забезпечити умови для роботи та безпеку Зеленському.

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею російського диктатора. Та запросив його до Києва.