Незаконно перебував в Україні: міграційна служба та поліція виявили іноземця

На Івано-Франківщині реадмісії Західного міжрегіонального управління ДМС спільно з поліцією виявила іноземця, який незаконно перебуває в Україні.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Міграційну службу Львівщини та Івано-Франківщини / ЗМУ ДМС

За інформацією служби, чоловіка у 2024 році вже було видворено з України, але він нелегально повернувся до нашої держави.

Порушення міграційного законодавства передбачає штраф та можливе затримання з подальшим примусовим видворенням з України.

Галицьким районним судом міста Львова винесено рішення про затримання іноземця за порушення законодавства України. За рішенням суду порушника помістять до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства терміном на 6 місяців.