ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Державна міграційна служба: співробітники та оформлення
Диван на коліщатках в темній вітальні

Незаконно перебував в Україні: міграційна служба та поліція виявили іноземця

Автор: Уляна Роднюк
08/09/2025 21:05
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Івано-Франківщині реадмісії Західного міжрегіонального управління ДМС спільно з поліцією виявила іноземця, який незаконно перебуває в Україні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Міграційну службу Львівщини та Івано-Франківщини / ЗМУ ДМС 

За інформацією служби, чоловіка у 2024 році вже було видворено з України, але він нелегально повернувся до нашої держави.

Порушення міграційного законодавства передбачає штраф та можливе затримання з подальшим примусовим видворенням з України.

Галицьким районним судом міста Львова винесено рішення про затримання іноземця за порушення законодавства України. За рішенням суду порушника помістять до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства терміном на 6 місяців.

СХОЖІ НОВИНИ