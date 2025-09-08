Прокуратурою Франківщини вжито заходів щодо стягнення до місцевих бюджетів понад 30 млн грн пайової участі

Йдеться про так звану пайову участь – внески на будівництво доріг, мереж, садочків, шкіл та інших об’єктів, необхідних для комфортного життя мешканців. Часто ці гроші окремі замовники будівництва уникали сплачувати, залишаючи бюджети громад без важливих надходжень.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру



Нагадаємо: з 2020 року законодавство скасувало обов’язковість укладення нових договорів пайової участі. Водночас залишилася вимога виконувати вже укладені договори, а також сплачувати внески за будівництво, розпочате впродовж 2020 року. Саме ці кошти і стали предметом судових спорів.

У 2025 році прокуратура подала позови на близько 31 млн грн до замовників будівництва багатоквартирних житлових будинків та комерційних приміщень, які не сплатили відповідні внески до бюджетів громад області. Уже зараз відповідачі добровільно сплатили до бюджету понад 1,8 млн грн, решту справ розглядає суд.

Прокуратура Івано-Франківщини й надалі відстоюватиме, щоб кожна громада отримала належні їй кошти, а гроші повернулися до бюджетів.