У Франківську відбувся мітинг на підтримку русалок з міського озера ВІДЕО

6 вересня в центрі Івано-Франківська біля фонтану відбулася незвичайна акція.

У мережі з’явилося відео перформансу з підписом про “мітинг на підтримку русалок з міського озера”, передає правда ІФ з посиланням на Версії

На імпровізований захід прийшла одна дівчина в костюмі русалки. Вона організувала сатиричну демонстрацію з кумедними плакатами про сезонні труднощі водних мешканок.

“Хто попіклується про русалок?” — було написано на одному з плакатів учасниці перформансу. На другому плакаті красувалося питання: “Де зимувати русалкам з Міського озера?”

Центральною темою мітингу стала проблема зимівлі для місцевих русалок. Креативна акція відбулася в суботу та швидко набрає популярності в соціальних мережах.

Відеозапис незвичайного перформансу поширився в інтернеті. На записі видно дівчину в яскравому костюмі русалки, яка сидить біля міського фонтану з гумористичними транспарантами.

Захід привернув увагу перехожих та викликав посмішки у містян, які з радістю фотографували подію. Користувачі соціальних мереж активно коментували креативний підхід до екологічних питань.

Деякі коментатори підтримали ініціативу та запропонували власні ідеї для вирішення “русалочих проблем”.

Що відомо про русалок на Прикарпатті: альманах “Русалка Дністровая”

На Прикарпатті русалки мають особливе культурне значення через альманах “Русалка Дністровая”. Це видання стало першою книгою українською мовою на західноукраїнських землях у 1837 році.

Альманах створили діячі “Руської трійці” — Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький. Це видання стало символом національного пробудження в Галичині.

31 грудня 2013 року в Івано-Франківську відкрили перший в Україні пам’ятник засновникам “Руської трійці”. За ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України встановили монумент авторам “Русалки Дністрової”.