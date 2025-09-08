Отинійська громада на колінах зустріла полеглого Героя Руслана Петронецького ФОТО

Отинійська громада прощається із полеглим захисником України Русланом Петронецьким.

Сьогодні, 8 вересня, на центральній площі в селищі Отинія, громада у скорботі зустріла тіло нашого земляка, Героя України — Руслана Петронецького, жителя села Угорники. Тут відбулася панахида та спільна молитва за упокій його душі.

Про це передає правда ІФ з посиланням на Отинійську ТГ

Руслан Петронецький пройшов шлях, гідний справжнього чоловіка. Він навчався в Отинійській школі, здобув професію в Отинійському училищі, відслужив у лавах армії, працював у Івано-Франківську. Але коли прийшов час знову стати до оборони держави — без вагань виконав свій обов’язок.

5 квітня цього року був призваний на службу, пройшов підготовку у Черкаській прикордонній частині та став кулеметником у складі 11 прикордонного краматорського загону. Його підрозділ входив до прикордонної комендатури швидкого реагування — тих воїнів, які першими зустрічають ворога на найгарячіших ділянках фронту.

Зустріч полеглого Руслана Петронецького в отинії

15 серпня 2025 року, мужньо виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області, він зник безвісти.

Це одна з найгарячіших точок фронту, де наші воїни стримують навалу ворога ціною власного життя. Сьогодні ми зустріли його як Героя, що віддав найдорожче — своє життя за свободу і незалежність України.

Його чекала велика і любляча родина: дружина, троє синів, донька та двоє онуків. Для них ця втрата це непоправне горе. У скорботі разом із ними вся громада.

Ми схиляємо голови перед подвигом Руслана Петронецького. Вічна пам’ять про нього житиме в серцях рідних, друзів і всіх, хто знав його, – йдеттся в повідомленні.

Чин парастасу розпочнеться сьогодні о 19:00, за адресою с. Угорники вул. Івана-Франка 30 (за цвинтарем). Похорон завтра, 09 вересня о 10:00.