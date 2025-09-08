В ІФНМУ відкрили першу в Україні програму з терапії мови та мовлення

В Івано-Франківському національному медичному університеті 8 вересня 2025 року стартував набір на унікальну для України магістерську освітньо-професійну програму “Терапія мови та мовлення”. Її мета — підготовка фахівців, які допомагатимуть відновлювати мовлення та навички ковтання військовим і цивільним, що втратили їх внаслідок війни.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Суспільне.

Хто може вступати

Вступати на нову освітньо-професійну програму “Терапія мови та мовлення” можуть магістри в галузі:

“Соціальні й поведінкові науки” за спеціальністю “Психологія”;

“Гуманітарні науки” за спеціальністю “Філологія”;

“Охорона здоров’я” за спеціальністю “Медична психологія”;

студенти бакалаврського чи магістерського рівня в галузі “Освіта/педагогіка” за спеціальністю “Спеціальна освіта” та інших спеціальностей галузі зі спеціалізацією “Логопедія”.

Абітурієнтам необхідно скласти два іспити: єдиний вступний екзамен та фахове вступне випробування. Для тих, хто не складав єдиний вступний іспит, передбачена спеціальна сесія з 11 по 14 вересня. Її результати оприлюднять до 23 вересня в особистих кабінетах вступників. Опісля відбудеться фаховий вступний іспит з 29 вересня до 1 жовтня 2025 року. Реєстрація заяв на нього почалася 8 вересня й триватиме до 17:00 30 вересня.

Абітурієнтів зарахують 17 жовтня. Навчатися на програмі зможуть до 80 студентів — саме такий ліцензований обсяг. Вартість навчання у 2025 складе 35 тисяч гривень за рік.

На сайті Міністерства охорони здоров’я повідомили, що навчання проходитиме у форматі очних та гібридних занять. До викладання залучать міжнародних сертифікованих спеціалістів, серед яких — професорка Керол Рот Абрамсон зі США, доктор філософії Стефан Жюльєн зі Швейцарії, професорка Інгеборг Сімпеларе з Бельгії та докторка Оксана Лялька з України.

Під час навчання студенти програми “Терапія мови та мовлення” проходитимуть клінічну практику у медичних та реабілітаційних закладах.