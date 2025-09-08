ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Внаслідок трагічної аварії загинули двоє юнаків зі Снятина
Диван на коліщатках в темній вітальні

Внаслідок трагічної аварії загинули двоє юнаків зі Снятина

Автор: Петро Якимчук
08/09/2025 09:14
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Скорботна новина: сьогодні вночі, внаслідок трагічної ДТП загинуло двоє хлопців – Воєвідко Володимир та Вишневський Олександр.

Про це повідомила Снятинська міська рада, передає Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Міський голова Анатолій Шумко, Виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття родинам Воєвідко Галини та Вишневського Андрія.

Поділяємо ваш біль і скорботу, розуміючи, що немає слів, здатних полегшити страждання батьків, які втратили дитину.Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести горе.

Двоє людей обіймаються, текст 'вічна пам’ять'.
Аварія автомобіля біля стовпа вночі
Смертельна аварія на Снятинщині

Невдозі з’являться деталі. Як відомо, загиблим було 19 та 15 років

СХОЖІ НОВИНИ