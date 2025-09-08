Внаслідок трагічної аварії загинули двоє юнаків зі Снятина

Скорботна новина: сьогодні вночі, внаслідок трагічної ДТП загинуло двоє хлопців – Воєвідко Володимир та Вишневський Олександр.

Про це повідомила Снятинська міська рада, передає Правда ІФ

Міський голова Анатолій Шумко, Виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття родинам Воєвідко Галини та Вишневського Андрія.

Поділяємо ваш біль і скорботу, розуміючи, що немає слів, здатних полегшити страждання батьків, які втратили дитину.Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести горе.

Смертельна аварія на Снятинщині

Невдозі з’являться деталі. Як відомо, загиблим було 19 та 15 років