Керівник патрульної поліції Прикарпаття розповів чи допомагають його підлеглі ТЦК проводити мобілізаційні заходи

Керівник управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Олег Костенко розповів журналістам про співпрацю з територіальними центрами комплектування. За його словами, зараз патрульні майже не залучені до спільних патрулів.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на газету “Західний курʼєр”.

Він пояснив, що саме патрульна поліція найменше співпрацює з ТЦК серед силових структур. Утім, через схожість форми люди часто плутають різні підрозділи поліції та вважають, що патрульні безпосередньо беруть участь у таких заходах.

“Минулого року ми працювали спільно з ТЦК більше. Зараз у нас практично немає спільних патрулів. Але ні тоді, ні зараз це не впливає на виконання наших обов’язків”, – наголосив Костенко.

Він додав, що мобілізація хоч і непопулярний захід, але необхідний, і патрульні не затримують людей, які не порушують закон. Якщо ж людина уникає виконання обов’язків, то з точки зору відповідальності вона нічим не відрізняється від звичайного злочинця.

Олег Костенко