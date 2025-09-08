Керівник патрульної поліції Прикарпаття розповів чи допомагають його підлеглі ТЦК проводити мобілізаційні заходи

Керівник управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Олег Костенко розповів журналістам про співпрацю з територіальними центрами комплектування. За його словами, зараз патрульні майже не залучені до спільних патрулів.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на газету “Західний курʼєр”.
Він пояснив, що саме патрульна поліція найменше співпрацює з ТЦК серед силових структур. Утім, через схожість форми люди часто плутають різні підрозділи поліції та вважають, що патрульні безпосередньо беруть участь у таких заходах.
“Минулого року ми працювали спільно з ТЦК більше. Зараз у нас практично немає спільних патрулів. Але ні тоді, ні зараз це не впливає на виконання наших обов’язків”, – наголосив Костенко.
Він додав, що мобілізація хоч і непопулярний захід, але необхідний, і патрульні не затримують людей, які не порушують закон. Якщо ж людина уникає виконання обов’язків, то з точки зору відповідальності вона нічим не відрізняється від звичайного злочинця.
“Хтось каже, «ви помагаєте ловити людей». А я скажу, що ми виконуємо свою роботу – виявляємо порушників. Люди, які не порушують закон, мають при собі відповідні документи, ніколи не будуть нашими працівниками затримані. Більше того, патрульні не дозволять це зробити працівникам ТЦК. Але, якщо особа вчинила не за законом, розуміє це і намагається уникнути відповідальності — хто це, як не правопорушник?
Неприбуття за повісткою — це адміністративна відповідальність. Неприбуття за бойовою повісткою — уже кримінал. Особа, яка вчинила таку протиправну дію, з точки зору кримінальної відповідальності, нічим не відрізняється від злочинця, який посеред вулиці зірвав у когось ланцюжок і втік. Тому участь в мобілізаційних заходах ми беремо, і, очевидно, будемо брати надалі”.