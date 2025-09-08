ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В передмісті Франківська легковик влетів у приватне подвір'я
Диван на коліщатках в темній вітальні

В передмісті Франківська легковик влетів у приватне подвір’я

Автор: Ігор Василик
08/09/2025 08:54
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю 07 вересня, близько 18:00 години, у Крихівцях сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Водій автомобіля Hyundai вʼїхав у подвірʼя приватного будинку.

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Hyundai Accent не впорався з керуванням та в’їхав на приватну територію, пошкодивши огорожу. За кермом перебував 66-річний місцевий житель.

Унаслідок аварії чоловіка доставили до лікарні.

На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовували усі обставини ДТП.

Синій автомобіль серед дерев у саду.

СХОЖІ НОВИНИ