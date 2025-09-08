В передмісті Франківська легковик влетів у приватне подвір’я

У неділю 07 вересня, близько 18:00 години, у Крихівцях сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Водій автомобіля Hyundai вʼїхав у подвірʼя приватного будинку.

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Hyundai Accent не впорався з керуванням та в’їхав на приватну територію, пошкодивши огорожу. За кермом перебував 66-річний місцевий житель.

Унаслідок аварії чоловіка доставили до лікарні.

На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовували усі обставини ДТП.