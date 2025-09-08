8 вересня ІФНТУНГ відзначає День університету

Цього року, у понеділок 8 вересня відзначають 58-й день народження Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на пресслужбу університету.
Свято під покровом Богородиці
Особливо символічно зустрічати його під покровом Пресвятої Діви Марії, яку ми обрали своєю опікункою. Ми пережили чимало випробувань, але, як кажуть, «через терни – до зірок». Цьогоріч університет не лише вистояв після російської атаки, а й відновився та став ще сильнішим. Сьогодні талановита молодь ІФНТУНГ впроваджує інноваційні технології, оновлює матеріально-технічну базу, реалізує сміливі вітчизняні й міжнародні проекти. Ми робимо вагомий внесок в енергетичну безпеку країни, готуючи висококваліфікованих фахівців і розвиваючи науку, – йдеться у дописі.
Цей день народження — особлива подія для всієї університетської родини: і для тих, хто творив та продовжує творити історію ІФНТУНГ, і для наших першокурсників, які вперше святкують його разом з нами.
Цього тижня в Україні також відзначають ще одне важливе свято — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Багаторічна співпраця з партнерами ІФНТУНГ подарувала університету чимало спільних досягнень, підтримку, патенти та винаходи. Символічно, що обидва свята будуть святкуватися разом — адже вони нерозривно пов’язані між собою.
Основна частина святкувань
Вже 12 та 15 вересня запрошуємо вас стати частиною наших святкових подій! Програма буде насиченою та захопливою — деталі зовсім скоро. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити!, повідомляють у пресслужбі навчального закладу