Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом прикордонника Руслана Петронецького

Чергова скорботна звістка надійшла до Коломийського району. Боронячи рідну землю від московитських окупантів загинув житель Отинійської селищної територіальної громади Руслан Петронецький із села Угорники, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду

Зустріч тіла

У понеділок, 8 вересня о 15:30 годині, Отинійщина прощатиметься із загиблим Захисником України. Прощання громади відбудеться на центральній площі в селищі Отинія (зі сторони м. Коломия). Після цього тіло Героя прибуде до рідного дому в селі Угорники.

З глибоким сумом повідомляємо, що у боротьбі за свободу та незалежність України загинув Петронецький Руслан Миколайович, житель с. Угорники. Захисник ніс службу в 11 прикордонному краматорському загоні на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника, йдеться у Повідомлені.

Героїчна смерть

15 серпня 2025 року, залишаючись відданим Військовій присязі та мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, під час виконання бойового завдання, пов’язаного із захистом Батьківщини, Руслан Петронецький зник безвісти в районі н.п. Вовчанські Хутори Харківської області. На жаль, згодом стало відомо, що він загинув смертю Героя. Вдома на Руслана чекали дружина, троє синів і донька, а також двоє онуків… Втрата непоправна не лише для родини, а й для всієї громади.

Жалоба за героєм

У зв’язку з трагічною загибеллю Руслана ПЕТРОНЕЦЬКОГО, жителя села Угорники, який віддав своє життя, виконуючи військовий обов’язок у боротьбі за незалежність і свободу України, відповідно до Розпорядження Отинійського селищного голови в Отинійській селищній територіальній громаді оголошено ДНІ ЖАЛОБИ — 8 та 9 вересня 2025 року.

У дні жалоби:

• На адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою.

• Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.

• Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та в громадському транспорті.

Закликаємо жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та підтримати його родину в скорботі.