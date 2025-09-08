Сьогодні в Делятинській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Олександра Бучковського

Гіркої втрати зазнала Делятинська селищна територіальна громада. Після поранення ворожим дроном у лікарні від отриманих ран помер офіцер 102-ї бригади ТРО капітан Олександр Бучковський, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку громади.

Зустріч тіла героя

У неділю 07 вересня, у селі Заріччя Делятинської селищної територіальної громади, скорботні односельці зустріли свого Полеглого Героя Олександра Бучковського…

Олександр Бучковський

Полеглий офіцер був уродженцем села Топали Красноокнянського району Одеської області. Олександр Бучковський одружився в селі Заріччя і з того часу почав будувати своє життя тут. Разом з дружиною Олександрою виховали чудових доньку та сина. Дбайливий батько, чудовий чоловік, добрий господар став на захист України в лавах ТРО і на сході боронив нас від російського окупанта…

Смерть героя

Після важкого поранення яке отримав від ворожого БПЛА, тривалого лікування, відійшов Олександр Бучковський у вічність…

Висловлюємо щирі співчуття та низько вклоняємося рідним та близьким Воїна Олександра… Хай Господь допоможе вам гідно витримати таке важке випробування. Вічна пам’ять! Вічна Слава! Захищай Україну тепер вже у Лавах Небесного Війська!, – йдеться у повідомлені

Похорон героя

Чин похорону розпочнеться у понеділок, 8 вересня, о 14.00 год…

Віддаймо останню шану Герою…