Сьогодні в Делятинській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Олександра Бучковського
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Ігор Василик
08/09/2025 08:01
Гіркої втрати зазнала Делятинська селищна територіальна громада. Після поранення ворожим дроном у лікарні від отриманих ран помер офіцер 102-ї бригади ТРО капітан Олександр Бучковський, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку громади.

Зустріч тіла героя

У неділю 07 вересня, у селі Заріччя Делятинської селищної територіальної громади, скорботні односельці зустріли свого Полеглого Героя Олександра Бучковського…

Солдат в полі у військовій формі тримає автомат.
Олександр Бучковський

Полеглий офіцер був уродженцем села Топали Красноокнянського району Одеської області. Олександр Бучковський одружився в селі Заріччя і з того часу почав будувати своє життя тут. Разом з дружиною Олександрою виховали чудових доньку та сина. Дбайливий батько, чудовий чоловік, добрий господар став на захист України в лавах ТРО і на сході боронив нас від російського окупанта…

Смерть героя

Після важкого поранення яке отримав від ворожого БПЛА, тривалого лікування, відійшов Олександр Бучковський у вічність…

Висловлюємо щирі співчуття та низько вклоняємося рідним та близьким Воїна Олександра… Хай Господь допоможе вам гідно витримати таке важке випробування. Вічна пам’ять! Вічна Слава! Захищай Україну тепер вже у Лавах Небесного Війська!, – йдеться у повідомлені

Похорон героя

Чин похорону розпочнеться у понеділок, 8 вересня, о 14.00 год…

Віддаймо останню шану Герою…

Люди зібрались на вулиці біля церкви.
Люди з прапорами стоять на вулиці в селі.
Військові віддають шану побратиму, накритому прапором України.
Автомобіль з українським прапором на дорозі, люди з прапорами
Прощання з героєм біля будинку в Україні.
Дерев'яний хрест з меморіальною табличкою на стіні.
Люди з українськими прапорами біля дороги, поліція поруч.
Автоколона з українськими прапорами на дорозі
Люди стоять на вулиці біля церкви
Люди перед будинком з українськими прапорами

