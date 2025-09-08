ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили понад 900 орків та близько 30 артсистем
Автор: Ігор Василик
08/09/2025 07:33
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.09.25

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1089060 (+910) осіб / persons
  • танків / tanks – 11168 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23258 (+4) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32545 (+29) од
  • РСЗВ / MLRS – 1481 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 57278 (+461)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3691 (+5)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61135 (+81)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3961 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати противника станом на вересень 2025.

