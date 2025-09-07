На порталі “Дія.Освіта” розпочалося народне опитування за найкращого вчителя 2025

У “народній” номінації змагаються десять фіналістів, які пройшли через кілька етапів ретельного відбору. Представником Прикарпаття цьогоріч став вчитель хімії Юрій Пахомов з Івано-Франківського ліцею №24.

Пише Правда.ІФ.

Проголосувати за освітянина можна за цим посиланням. Віддати свій голос потрібно до 1 жовтня.

Про Юрія Пахомова:

У його родині — майже півсотні вчителів. Щоб переконатися у власному виборі, Юрій пробував різні роботи, та щоразу вертався до класу.

Сьогодні Юрій — учитель хімії. Він відверто говорить про власну дислексію й показує дітям, що труднощі не обмежують можливостей. Колись учениця залишила йому записку: «Я не боюся приходити на ваш урок». Юрій зберіг її в гаманці, і коли через роки дівчина готувалася складати НМТ з хімії, він дістав ту саму записку. Для неї це була дрібниця, для нього — знак, що слова дитини мають вагу.

Юрій одним із перших перетворював STEM із «набору букв» на практику: інтерактивні картки з AR, фасилітація, лепбукінг, який він виборов для середньої та старшої школи й який нині включено до модельних програм НУШ. Коли бракує лабораторій, рятує доповнена реальність — реакції стають видимими, а наука ближчою.

Завдання мають соціальний сенс. Під час теми горіння діти виготовляли окопні свічки; з цього виріс проєкт «Від вогника до саду», де свічка стає паростком, а виручене — на розхідники й ЗСУ. На темі іонів хлору підлітки досліджують вплив солі на довкілля й ініціюють зміни у громадах. За рік школа зібрала 130 тисяч гривень.

Освітня мрія:

Освітня мрія Юрія – створити простір підтримки для вчителів природничих дисциплін. Він мріє організувати освітянський ретрит у горах, де педагоги зможуть відновити сили, поділитися власними методиками, навчитися нових інструментів фасилітації та отримати психологічну підтримку. Адже, переконаний Юрій, лише психологічно здорові й вмотивовані вчителі здатні якісно відповідати на виклики.