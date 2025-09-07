ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Людина гладить собаку біля двору
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші “Дім Сірка” проведе безплатну стерилізацію собак

Автор: Уляна Роднюк
07/09/2025 21:48
Безплатна стерилізація собак відбудеться 9 та 15 вересня на вул. Чорновола, 72, початок — о 10:00.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці “Дім Сірка м. Калуш”, пише Правда.ІФ.

Дуже важливе правило: собак зранку не можна годувати. Це обов’язкова вимога перед проведенням операції під наркозом.

Телефон для довідок: 095 096 79 26.

Як відомо, з 14 липня до 1 серпня в Калуській громаді працювала команда фахівців міжнародної організації «Чотири лапи». У складі команди були: лікар-ветеринар, ловець та асистент. Вони проводять безоплатну стерилізацію котів і собак.

Волонтери щодня безоплатно стерилізували 20 тварин. 

