Поширювала російську пропаганду через шантаж: в Івано-Франківську засудили жінку, коханий якої перебуває в полоні

В Івано-Франківську засудили жительку Дніпра, яка поширювала у TikTok заклики до військовослужбовців ЗСУ щодо зупинення бойових дій з російською федерацією.

Пише Правда.ІФ з посиланням на вирок Івано-Франківського міського суду.

Обвинувачена у суді розповіла, що у листопаді 2022 року познайомилася у соцмережі з чоловіком. Вони листувалися. У червні 2024 її коханий мобілізувався до лав ЗСУ і вони бачилися під час його навчань.

Згодом чоловік отримав поранення і вона приїхала до нього в госпіталь. Зі слів жінки, боєць пропонував їй одружитися у вересні 2024 року, проте потрапив у полон під час боїв у Курській області рф.

Його матері прийшла повістка про те, що він — зниклий безвісти. Однак, як стверджує підсудна, її коханий нібито зв’язався з нею через Telegram, щоб вона допомогла у визначенні його статусу військовополоненого.

Чоловік нібито розповів, що він та його побратими створили канал у соцмережах, просив подивитися опубліковані там відео і спитав, чи жінка може зробити репост.

Коли підсудна спитала, для чого потрібні ці матеріали, то їй відповіли: “Ці відео записують, бо інакше рф зарахує в терористи і їх судитимуть як терористів”. Жінка також зазначила, що бачила свого коханого на декількох відео.

У листопаді 2024 року жінка розповсюджувала відеоматеріали, які насправді їй надсилали представники російських спецслужб, у власному профілі в TikTok. У цих відео звучали заклики до військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань щодо тимчасового невиконання завдань командування.

“Хотів би звернутися в першу чергу до командування України з такими питаннями: якого чорта ви відправляєте мене, 21-річного, і мого побратима, якому 22? Хотілося б звернутися до своїх побратимів: тут нікому не раді, ми тут не як якісь друзі. Тут ви або ляжете у землю, або вас доїдатимуть свині, собаки, кури. Або ви потрапите до нас. Тут також несолодко <…> Хай командири перестануть поки виводити людей на позиції. Хай вони призупиняють цю війну, поки не розберуться з полоненими, зниклими безвісти”, — йшлося в одному з таких відеоматеріалів.

“Зробила п’ять-шість репостів, хотіла допомогти хлопцям. На той момент була рада, що з коханим все добре, його не катували, він живий і здоровий. Вважала, що це — єдиний спосіб рідним побачити військовополонених”, — сказала обвинувачена на суді.

Під час засідання жінка визнала свою провину. Вона також просила суддю врахувати, що її колишній чоловік і батько її неповнолітнього сина також зник безвісти 1 серпня 2025 року під час бойового завдання.

Обвинувачену судили за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Підсудній призначили п’ять років ув’язнення і врахували до терміну час, який вона провела в СІЗО, — з 7 січня 2025 року. Цей вирок може бути оскаржений в Івано-Франківському апеляційному суді.