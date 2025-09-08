ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У поліції розповіли деталі ДТП, в якій загинули двоє юнаків зі Снятина ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У поліції розповіли деталі ДТП, в якій загинули двоє юнаків зі Снятина ФОТО

Автор: Петро Якимчук
08/09/2025 09:44
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Двоє загиблих та двоє травмованих внаслідок ДТП – поліцейські розпочали кримінальне провадження

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомлення про смертельну автопригоду в місті Снятин до поліції надійшло 7 вересня близько 23:00. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля «Skoda Octavia», не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив з’їзд транспортного засобу у кювет з подальшим зіткненням із огорожею приватного господарства та бетонною електроопорою, після чого автомобіль перекинувся на дах.

Від отриманих внаслідок ДТП травм керманич та 15-річний пасажир, місцеві мешканці, загинули на місці події.

Двоє 16-річних пасажирів, також місцеві жителі, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Нічна аварія з перевернутим автомобілем і поліцією.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Поліцейські досліджують місце аварії автомобіля вночі.
Смертельна аварія в Снятині
Двоє друзів обіймаються, підпис "вічна пам'ять".

СХОЖІ НОВИНИ