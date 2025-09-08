У поліції розповіли деталі ДТП, в якій загинули двоє юнаків зі Снятина ФОТО

Двоє загиблих та двоє травмованих внаслідок ДТП – поліцейські розпочали кримінальне провадження

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Повідомлення про смертельну автопригоду в місті Снятин до поліції надійшло 7 вересня близько 23:00. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля «Skoda Octavia», не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив з’їзд транспортного засобу у кювет з подальшим зіткненням із огорожею приватного господарства та бетонною електроопорою, після чого автомобіль перекинувся на дах.

Від отриманих внаслідок ДТП травм керманич та 15-річний пасажир, місцеві мешканці, загинули на місці події.

Двоє 16-річних пасажирів, також місцеві жителі, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.