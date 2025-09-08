Верховинська громада зустрічає з військового полону Володимира Кутового

Сьогодні Верховинська громада зустрічає з полону Захисника України — Кутового Володимира, молодшого сержанта в/ч А7370, 201 батальйону, 102 бригади, жителя села Рівня.

Про це передає правда ІФ з посиланням на Верховинську селищну раду

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

З 29 серпня 2023 року Влодимир Кутовий перебував у ворожому полоні. І сьогодні, після довгих місяців неволі, він повертається додому. Володимир — приклад мужності та незламності.

Дякуємо нашим воїнам, усім, хто доклав зусиль до обміну, а також кожному, хто вірив і чекав.

Про час зустрічі повідомимо згодом. Орієнтовно 17:00 год.