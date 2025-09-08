Ветерани з Франківщини вибороли 10 медалей на нацвідборі Strong Spirits Games ФОТО

Спортсмени Франківська, які представляють громадську організацію “Полюби долю”, взяли участь в національному відборі Strong Spirits Games.
Вони змагалися у жимі штанги лежачи, ривку гирі, а також у вправах на аірбайку та веслувальному тренажері.
Про це інформує Правда ІФ з посиланням на “Галка”
Учасники показали високі результати й вибороли низку нагород:
- Роман Зорій (R1): 2 “золота” – у ривку гирі та веслуванні на 100 секунд, “срібло” на аірбайку та “бронза” у веслуванні на 100 метрів.
- Спартак Лозінський (S1): два “срібла” – у ривку гирі та жимі лежачи, а також “бронза” у веслуванні.
- Сергій Тарнавський (N1): “золото” у ривку гирі 16 кг.
- Іван Кушнір (H2): “золото” у жимі лежачи та “срібло” у ривку гирі.