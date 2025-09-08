ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ветерани з Франківщини вибороли 10 медалей на нацвідборі Strong Spirits Games ФОТО
Автор: Петро Якимчук
08/09/2025 10:47
Спортсмени Франківська, які представляють громадську організацію “Полюби долю”, взяли участь в національному відборі Strong Spirits Games.

Вони змагалися у жимі штанги лежачи, ривку гирі, а також у вправах на аірбайку та веслувальному тренажері.

Обійми ветерана на змаганнях Міністерства оборони України.

Про це інформує Правда ІФ з посиланням на  “Галка” 

Учасники показали високі результати й вибороли низку нагород:

  • Роман Зорій (R1): 2 “золота” – у ривку гирі та веслуванні на 100 секунд, “срібло” на аірбайку та “бронза” у веслуванні на 100 метрів.
  • Спартак Лозінський (S1): два “срібла” – у ривку гирі та жимі лежачи, а також “бронза” у веслуванні.
  • Сергій Тарнавський (N1): “золото” у ривку гирі 16 кг.
  • Іван Кушнір (H2): “золото” у жимі лежачи та “срібло” у ривку гирі.
Спортсмен із протезом піднімає гирю на змаганнях.
Чоловік з протезом піднімає гирю на змаганні.
Група людей з прапорами на фоні колеса огляду.
Чоловік на змаганнях біля гребного тренажера, Карпати.
Двоє чоловіків з прапорами на змаганні в Україні.

