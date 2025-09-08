Ветерани з Франківщини вибороли 10 медалей на нацвідборі Strong Spirits Games ФОТО

Спортсмени Франківська, які представляють громадську організацію “Полюби долю”, взяли участь в національному відборі Strong Spirits Games.

Вони змагалися у жимі штанги лежачи, ривку гирі, а також у вправах на аірбайку та веслувальному тренажері.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформує Правда ІФ з посиланням на “Галка”

Учасники показали високі результати й вибороли низку нагород: