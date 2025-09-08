У Франківську шукають людину, котра б очолила відділ охорони культурної спадщини

Очільник Франківської громади Руслан Марцінків зазначив, що місто досі не може знайти “достойну людину” для керівництва відділом охорони культурної спадщини.

Від 2024 року обов’язки керівника виконує в.о..

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Мер розповів про це 5 вересня під час презентації Стратегії Івано-Франківської громади, інформує Правда ІФ з посиланням на “Галка”.

За його словами, створення відділу стало наслідком ситуації з готелем “Дністер”. Місто побачило, що без окремої структури з повноваженнями неможливо ефективно впливати на збереження архітектурних пам’яток.

Марцінків визнав, що сфера є складною, адже існують проблеми як із законодавством, так і з пошуком професійних кадрів.

“Я хочу сказати, що досі у нас виконують обов’язки керівника відділу, адже ми не можемо знайти достойну людину, яка б могла бути головою в цій сфері. І це справді проблема”.

Він додав, що мерія відкрита до ідей мешканців і готова їх реалізовувати. Також міський голова припустив можливість співфінансування реставрації пам’яток — бюджет міста спільно зі власниками будинків.

Як писала “Галка”, в Івано-Франківській міській раді створять нову структуру: відділ охорони культурної спадщини. Таке рішення ухвалили на сесії міськради 20 червня 2024 року, “за” проголосували 27 депутатів. Відсутність такого органу у міській раді, за словами мера, стала причиною програшу чергового суду по розіскленню колонади готелю Дністер.

15 липня був оголошений конкурс на посаду начальника відділу культурної спадщини.

2 листопада стало відомом, що створений франківською мерією відділ охорони культурної спадщини досі без керівника.