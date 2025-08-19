На Франківщині зростають ціни на хліб

Житній хліб на Івано-Франківщині дорожчає через підвищення тарифів на газ та дефіцит борошна.

Ціни на житній хліб в Україні зросли влітку 2025 року приблизно на 5%. Основними причинами стали підвищення тарифу на газ та дефіцит житнього борошна, спричинений низьким урожаєм. Економісти й виробники прогнозують подальше поступове подорожчання цього соціально важливого продукту.

Поступове підвищення вартості

У серпні ціна буханки хліба зросла в середньому на 1 гривню. Найдешевші сорти, зокрема соціальний хліб, наразі коштують 28 гривень. У виробництві дорожчими залишаються нарізні сорти через додаткові витрати на пакування та обробку.

“Весь хліб, який нарізаний, має вищу ціну через витрати на нарізку та упаковку”, — повідомляють продавці

Особливу категорію становлять житні та зернові сорти, у рецептурі яких використовують насіння соняшника, горіхи чи родзинки. Вони дорожчі за рахунок додаткових інгредієнтів.

Попит на хліб залишається стабільним

За словами економістки Ольги Ємець, навіть попри зростання цін, обсяги споживання хліба залишаються стабільними.

“Хліб — це продукт, який входить до споживчого кошика і є базовим у харчуванні, тому люди купуватимуть його у звичному обсязі навіть при зростанні цін”, — зазначила Ольга Ємець.

Водночас економістка наголосила, що підвищення цін на хліб може змусити людей відмовлятися від інших продуктів.

“Малозабезпечені громадяни змушені будуть зменшити витрати на інші товари, наприклад, фрукти чи м’ясо”, — пояснила вона.

Позиція виробників

Івано-Франківський хлібокомбінат щодня випускає близько 40 тонн хлібобулочних виробів. За словами директорки підприємства Галини Єщак, цьогоріч ціни підвищувалися тричі, переважно на житні сорти.

“Маємо стрімке зростання ціни на газ: із 20 грн за куб підвищення відбулося до 30 грн”, — сказала Галина Єщак.

Крім того, директорка вказала на дефіцит житнього борошна.

“У країні зараз бракує житнього борошна через низький урожай. У 2025 році плануємо зібрати близько 180 тисяч тонн замість необхідних 230–240 тисяч”, — пояснила вона.

Виробники прогнозують, що дефіцит доведеться компенсувати імпортом. Це може ще більше вплинути на собівартість житнього хліба.

Додаткові чинники впливу

Серед інших факторів, які формують ціну хліба, — витрати на логістику та нестача робочої сили у пекарнях.

“При недостатній кількості персоналу потрібно підвищувати рівень оплати праці, а це відображається у кінцевій вартості продукції”, — наголосила Галина Єщак.

Також воєнні дії у деяких регіонах призводять до проблем із транспортуванням. Розбиті склади, пошкоджені дороги та збільшення логістичних витрат безпосередньо впливають на ціну готової продукції.

Чи очікувати різкого стрибка цін

Попри складні умови, різкого подорожчання виробники не прогнозують.

“Подорожчання буде однозначно, але воно становитиме не більше 5–10%. Стрімкого зростання ціни, наприклад, із 30 до 55 гривень, не передбачається”, — повідомила директорка хлібокомбінату.

Таким чином, споживачам варто готуватися до поступового підвищення вартості хліба, але без різких стрибків.

Ставлення споживачів

Покупці в магазинах з розумінням ставляться до зростання цін на хліб.

“Хліб — це основний продукт, без якого не обійтися, тому купуватиму його завжди”, — поділилася думкою одна з мешканок Івано-Франківська.

Інші споживачі зазначають, що намагаються шукати дешевші варіанти.

“Я купую там, де ціна нижча, але без хліба обійтися не можна”, — зазначив покупець.

Дехто планує у разі подальшого подорожчання випікати хліб удома.