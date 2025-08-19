На Запоріжжі загинув воїн з Кутської громади Михайло Петрук

На Запорізькому напрямку 17 серпня 2025 року у бою з російськими військовими поліг боєць з Кутської громади на Івано-Франківщині Михайло Петрук.
Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради, пише Правда.
Михайло Петрук народився 29 квітня 1989 року, жив у селі Старі Кути. Боєць служив радіотелефоністом стрілецького батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Михайло Петрук загинув поблизу села Щербаки Пологівського району.