На Запоріжжі загинув воїн з Кутської громади Михайло Петрук
Автор: Олег Мамчур
19/08/2025 12:49
На Запорізькому напрямку 17 серпня 2025 року у бою з російськими військовими поліг боєць з Кутської громади на Івано-Франківщині Михайло Петрук.

Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради, пише Правда.

Михайло Петрук народився 29 квітня 1989 року, жив у селі Старі Кути. Боєць служив радіотелефоністом стрілецького батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Михайло Петрук загинув поблизу села Щербаки Пологівського району.

