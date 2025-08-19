В Карпатах з’явилося нове озеро «Негрове». ФОТО

В Українських Карпатах, на схилах Чорногори поблизу гори Шпиці, дослідники та туристи виявили унікальне природне явище — новоутворене озеро, яке вже отримало неофіційну назву «Негрове».

Водойма не позначена на жодній з існуючих карт, її поява пов’язана з таненням снігу та накопиченням опадів у природній котловині, пише Ратуша.

Це явище належить до сезонної гідрології, характерної для високогір’я. Розміри озера можуть змінюватися залежно від кількості опадів та температури.

На відміну від постійних льодовикових озер, «Негрове» є динамічним утворенням, яке свідчить про природні та кліматичні зміни у Карпатах.

Свою назву водойма отримала від полонини Негрова, де й сформувалася. Попри неофіційний статус, топонім уже активно використовують місцеві мешканці та туристи.