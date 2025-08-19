ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Карпатах з’явилося нове озеро «Негрове». ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Карпатах з’явилося нове озеро «Негрове». ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/08/2025 12:27
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Українських Карпатах, на схилах Чорногори поблизу гори Шпиці, дослідники та туристи виявили унікальне природне явище — новоутворене озеро, яке вже отримало неофіційну назву «Негрове».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Водойма не позначена на жодній з існуючих карт, її поява пов’язана з таненням снігу та накопиченням опадів у природній котловині, пише Ратуша.

Це явище належить до сезонної гідрології, характерної для високогір’я. Розміри озера можуть змінюватися залежно від кількості опадів та температури.

На відміну від постійних льодовикових озер, «Негрове» є динамічним утворенням, яке свідчить про природні та кліматичні зміни у Карпатах.

Свою назву водойма отримала від полонини Негрова, де й сформувалася. Попри неофіційний статус, топонім уже активно використовують місцеві мешканці та туристи.

СХОЖІ НОВИНИ