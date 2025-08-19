Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель військового з Прикарпаття Михайла Гуменюка

За допомогою ДНК-експертизи підтвердили загибель військового з Івано-Франківщини Михайла Гуменюка. Військовий вважався зниклим безвісти з червня 2024 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Обертинської громади.

Михайло Гуменюк народився 11 листопада 1978 року, жив у селі Яківка.

“Михайло був хорошим, дбайливим сім’янином, люблячим батьком. Добрий, щирий, палкий патріот, цікавився і досліджував історію свого села, збирав фольклор рідного краю”, — йдеться у дописі.

Чоловік повернувся з-за кордону на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і мобілізувався до лав ЗСУ. Михайло Гуменюк служив у 68 окремій єгерській бригаді.

6 червня 2024 року чоловік загинув поблизу Семенівки Покровського району, що на Донеччині. У нього залишилися дружина й три доньки.