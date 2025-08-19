На Коломийщині незаконно вирубали дерев на понад 170 тисяч гривень

На Коломийщині виявили незаконну вирубку лісу, який у постійному користуванні лісогосподарських підприємств. Збитки склали понад 170 тисяч гривень.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Дерева вирубали через недбале ставлення посадовців, які мали стежити за охороною лісу.

Щоб відшкодувати втрати, прокурори подали позов до Господарського суду Івано-Франківської області проти держпідприємства «Ліси України».

Суд відкрив провадження у цій справі.