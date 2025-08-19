На Коломийщині незаконно вирубали дерев на понад 170 тисяч гривень

На Коломийщині виявили незаконну вирубку лісу, який у постійному користуванні лісогосподарських підприємств. Збитки склали понад 170 тисяч гривень.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
Дерева вирубали через недбале ставлення посадовців, які мали стежити за охороною лісу.
Щоб відшкодувати втрати, прокурори подали позов до Господарського суду Івано-Франківської області проти держпідприємства «Ліси України».
Суд відкрив провадження у цій справі.