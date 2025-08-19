ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Коломийщині незаконно вирубали дерев на понад 170 тисяч гривень
Автор: Олег Мамчур
19/08/2025 11:56
На Коломийщині виявили незаконну вирубку лісу, який у постійному користуванні лісогосподарських підприємств. Збитки склали понад 170 тисяч гривень.

Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Дерева вирубали через недбале ставлення посадовців, які мали стежити за охороною лісу.

Щоб відшкодувати втрати, прокурори подали позов до Господарського суду Івано-Франківської області проти держпідприємства «Ліси України».

Суд відкрив провадження у цій справі.

