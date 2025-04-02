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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим воїном Ключевським Михайлом

Автор: Оксана Марушкевич
02/04/2025 17:34
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На Тлумаччину завтра, 3 квітня, привезуть тіло загиблого воїна – Михайла Ключевського.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Усіх жителів Тлумача просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць міста.

Орієнтовний час прибуття – 10 година 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж прямуватиме з міста Тлумача через села Остриня, Олешів, Антонівка у село Братишів до рідної домівки полеглого захисника.

Вічна пам’ять Герою!