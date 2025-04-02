На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим воїном Ключевським Михайлом

На Тлумаччину завтра, 3 квітня, привезуть тіло загиблого воїна – Михайла Ключевського.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Усіх жителів Тлумача просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць міста.

Орієнтовний час прибуття – 10 година 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж прямуватиме з міста Тлумача через села Остриня, Олешів, Антонівка у село Братишів до рідної домівки полеглого захисника.