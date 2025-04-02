Заступники мера Івано-Франківська оприлюднили свої доходи за 2024 рік

Дев’ять заступників міського голови Івано-Франківська та керуючий справами виконкому оприлюднили свої декларації за 2024 рік на сайті НАЗК.

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Про їхні доходи, заощадження та нове майно читайте в матеріалі Суспільного.

Що задекларував Віталій Федорів у 2024

Заступник міського голови Івано-Франківська Віталій Федорів одним з перших оприлюднив свою декларацію за 2024 рік — 18 березня 2024 року.

Заступник міського голови Івано-Франківська Віталій Федорів. Фото: Facebook/Віталій Федорів

Доходи

Як йдеться у документі, за 2024 рік у виконкомі міськради Віталій Федорів заробив 618 тисяч 941 гривню.

Окрім того, він Федорів отримав додаткові бонуси й кешбек:

1 тисячу 243 гривні — від “Універсал Банку”;

200 гривень — від ТОВ “КАРД ІНДАСТРІАЛ”;

9 гривень — від “ПриватБанку”;

1000 гривень — у межах державної програми “Національний кешбек”.

Дружина Віталія Федоріва Юлія у 2024 році отримувала зарплату в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Проте її розмір у декларації не вказаний.

Заощадження

Торік Віталій Федорів в “Укрсиббанку” зберігав 152 тисячі 710 гривень та 1 тисячу 200 доларів.

Що задекларував Тарас Полатайко у 2024

Заступник міського голови Тарас Полатайко другим подав декларацію за 2024 рік — 18 березня 2025 року.

Заступник міського голови Івано-Франківська Тарас Полатайко. Фото: Івано-Франківська міська рада

Доходи

У 2024 році за основним місцем роботи в департаменті благоустрою Івано-Франківської міської ради він заробив 502 тисячі 866 гривень.

Його дружина Тетяна Якимова у 2024 році отримала 220 тисяч 275 гривень зарплати в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області.

Заощадження

Торік Тарас Полатайко готівкою зберігав 29 тисяч доларів та 520 тисяч гривень.

Що задекларував Руслан Гайда у 2024

Руслан Гайда опублікував декларацію за 2024 рік 21 березня 2025 року.

Заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда. Фото: Facebook/Руслан Гайда

Доходи

У 2024 Руслан Гайда отримав 563 тисячі 26 гривень зарплати у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

Його дружина Віра Гайда одержала 94 тисячі 12 гривень у товаристві з обмеженою відповідальністю “Оазис ІФ”, а також — додатковий дохід від продажу рухомого майна у розмірі 485 тисяч 632 гривні від доньки Марти Гайди й 12 гривень — від “ПриватБанку”.

Заощадження

У 2024 році Руслан Гайда зберігав готівкою 6 тисяч доларів та 79 тисяч гривень. Ще 87 тисяч гривень заощаджень він тримав на рахунку в “Укрсиббанку”. Дружина мала 25 тисяч євро.

Майно

Окрім того, 20 лютого 2024 року заступник міського голови отримав у подарунок нерухоме майно та земельну ділянку. Їхню вартість й площу Руслан Гайда в документі не вказав.

1 грудня 2024 року Віра Гайда придбала обладнання для генерації електроенергії. Його вартість на дату набуття права склала 490 тисяч гривень. Інформація щодо торгової марки та виробника придбаного обладнання у декларації відсутня.

Що задекларував Святослав Никорович у 2024

Святослав Никорович подав свою декларацію за 2024 рік 23 березня 2025 року.

Заступник міського голови Івано-Франківська Святослав Никорович. Фото: Facebook/Святослав Никорович

Доходи

Торік за основним місцем роботи в Івано-Франківській міській раді Святослав Никорович отримав 494 тисячі 822 гривні зарплати. Також 25 тисяч 472 гривні заробив, працюючи викладачем за сумісництвом у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Ще 913 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна Святослав Никорович отримав від товариства “ВАРАН-ІФ”. Крім того, він задекларував 480 гривень “Національного кешбеку”.

Його дружина Ірина Никорович у 2024 отримала 830 тисяч 400 гривень, займаючись підприємницькою діяльністю. Також на себе й на сина вона отримала 2 тисячі гривень грошової допомоги за програмою “Зимова підтримка” від Мінекономіки України.

Заощадження

Святослав Никорович у 2024 році готівкою зберігав 20 тисяч доларів та 2 тисячі євро. Його дружина Ірина Никорович мала 300 тисяч гривень і 4 тисячі євро.

Що задекларував Олександр Левицький у 2024

Олександр Левицький оприлюднив свою декларацію 25 березня 2025 року.

Заступник міського голови Івано-Франківська Олександр Левицький. Фото: Facebook/Мар’ян Вагилевич

Доходи

У 2024 році в міській раді Олександр Левицький заробив 631 тисячу 738 гривень.

Його дружина Ольга Юркевич задекларувала 218 тисяч 233 гривні доходу від підприємницької діяльності.

Заощадження

Готівкові заощадження Олександра Левицького складають 269 тисяч 400 гривень. Ще 48 тисяч 31 гривню він зберігає на рахунку в “Укрсиббанку”.

Також в Олександра Левицького є кредит у розмірі 199 тисяч 14 гривень, отриманий в Івано-Франківському регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. На кінець 2024 року залишок боргу складав 186 тисяч 82 гривні.

Що задекларував Микола Вітенко у 2024

Микола Вітенко опублікував свою декларацію за 2024 рік 28 березня 2025 року.

Заступник міського голови Микола Вітенко. Фото: Facebook/Микола Вітенко

Доходи

У департаменті комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко у 2024 році заробив 595 тисяч 256 гривень.

Його дружина Юлія Вітенко, займаючись підприємництвом, отримала 1 мільйон 81 тисячу 637 гривень.

Заощадження

Готівкою у 2024 Микола Вітенко зберігав 550 тисяч гривень.

Що задекларувала Вікторія Сусаніна у 2024

Перша заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Сусаніна опублікувала декларацію 28 березня 2024 року.

Перша заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Сусаніна. Фото: Facebook/Вікторія Сусаніна

Доходи

Відповідно до документа у 2024 році Вікторія Сусаніна отримала 705 тисяч 80 гривень зарплати від виконкому міської ради.

З Вікторією Сусаніною проживає Євген Данилюк, який керує комунальним підприємством “Полігон ТПВ”. Торік він одержав 909 тисяч 18 гривень заробітної плати.

Заощадження

У 2024 році Вікторія Сусаніна зберігала готівкою 45 тисяч доларів. На банківських рахунках у “ПриватБанку” — 23 тисячі 476 гривень.

Її співмешканець Євген Данилюк задекларував 21 тисячу доларів готівкою та 80 тисяч 384 гривні, які зберігає на банківських рахунках у “ПриватБанку” та “Ощадбанку”.

Майно

У січні 2024 року Вікторія Сусаніна задекларувала житловий будинок площею 243,3 квадратного метра та земельну ділянку площею 1 тисяча квадратних метрів у селі Вовчинець, що належать її матері — Любові Блошко. У цьому помешканні посадовиця живе разом з Євгеном Данилюком.

Окрім того, 1 січня 2024 року Вікторія Сусаніна отримала право на користування автомобілем Volkswagen Tiguan 2010 року випуску, який теж належить її матері Любові Блошко.

Що задекларувала Вікторія Дротянко у 2024

Декларацію за 2024 рік заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко подала 31 березня 2025 року.

Заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко. Фото: Івано-Франківська міська рада

Доходи

Торік Вікторія Дротянко отримала 589 тисяч 936 гривень зарплати у департаменті освіти і науки Івано-Франківської міської ради. Додатково заступниця міського голови одержала 3 тисячі гривень від Івано-Франківської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України та 44 тисячі 889 гривень соціальних виплат.

Чоловік Вікторії Дротянко Віталій Мокляков у 2024 заробив у початковій школі № 8 Івано-Франківської міської ради 62 тисячі 640 гривень. Також він отримав додатковий дохід від надання в оренду майна від товариства “Агрітал” у розмірі 14 тисяч гривень та 5 тисяч 58 гривень — від ТОВ “Агрікор Холдинг”. Окрім того, Віталій Мокляков задекларував 24 тисячі 279 гривень соціальних виплат (пільги з оплати житлово-комунальних послуг учасника бойових дій) від Пенсійного фонду України.

Заощадження

У 2024 році Вікторія Дротянко готівкою зберігала 31 тисячу доларів та мала 41 тисячу 583 гривні на рахунку у “ПриватБанку”.

Чоловік посадовиці Віталій Мокляков задекларував 32 тисячі доларів та 100 тисяч гривень.

Майно

У 2024 році Віталій Мокляков придбав земельну ділянку площею 1 тисяча 62 квадратні метри у селі Черніїв Івано-Франківської громади.

Що задекларував Михайло Смушак у 2024

Заступник міського голови Івано-Франківська, директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак подав свою декларацію за 2024 рік 29 березня 2025 року.

Заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. Фото: Івано-Франківська міська рада

Доходи

Як йдеться у документі, впродовж 2024 року за основним місцем роботи Михайло Смушак заробив 673 тисячі 975 гривень. На роботі за сумісництвом — доцентом у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника — 38 тисяч 3 гривні.

Дружина Михайла Смушака Мар’яна Вацеба в Івано-Франківському національному медуніверситеті отримала 237 тисяч 588 гривень зарплати. 245 тисяч 514 гривень вона заробила у лікувально-діагностичному центрі “Клініка святого Луки”. Ще 114 тисяч 600 гривень Мар’яна Вацеба отримала в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні та 31 тисячу 625 гривень — в Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1. Також у 2024 вона задекларувала 741 тисячу 519 гривень доходу від підприємницької діяльності та 190 тисяч гривень, які отримала від Христини Предко за продаж рухомого майна.

Заощадження

У 2024 році дружина Михайла Смушака зберігала готівкою 21 тисячу 800 доларів.

Майно

Окрім того, Мар’яна Вацеба у лютому 2024 придбала автомобіль Toyota RAV4 2018 року випуску. Його вартість вона не вказала.

Що задекларував Ігор Шевчук у 2024

Свою декларацію за 2024 рік Ігор Шевчук оприлюднив 31 березня 2024 року.

Керуючий справами Івано-Франківської міської ради Ігор Шевчук. Фото: Facebook/Руслан Марцінків

Дохід

Торік Ігор Шевчук в Івано-Франківській міській раді заробив 600 тисяч 461 гривню. Його дружина Оксана Шевчук отримала дохід від підприємництва у розмірі 1 мільйон 38 тисяч 992 гривні.

Заощадження

У 2024 році Ігор Шевчук тримав готівкою 5 тисяч 500 доларів, 3 тисячі 500 євро, а також 198 тисяч 649 гривень на банківському рахунку в “Укрсиббанку”.

Дружина керуючого справами міськради Оксана Шевчук готівкою мала 4 тисячі 500 євро, 1 тисячу доларів та 20 тисяч гривень.