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Скандального блогера-утікача Волошина пограбували в Польщі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скандального блогера-утікача Волошина пограбували в Польщі

Автор: Орися Корчун
02/04/2025 16:43
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Скандальний блогер Олександр Волошин після заяви про пограбування його будинку в Польщі назвав речі, які викрали зловмисники. Пише ТСН

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Так, у своїх сторіз Волошин повідомив, що після інциденту за кордоном він залишився без українського та закордонного паспорта, готівки в розмірі 5 тис. доларів, телефону, коштовного годинника за понад 1 млн гривень та документів на віллу на Балі, яку він придбав. Майже все це лежало у сейфі, який невідомі просто винесли з будинку.

Олександра Волошина пограбували / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександра Волошина пограбували / © instagram.com/voloshyn_xx

Ошелешений блогер пояснив, що грабіжники вдерлися до його варшавського будинку через гараж. Волошин припустив, що невідомі цілеспрямовано прямували до сейфу та його кабінету на другому поверсі будинку, де зберігалися всі вкрай необхідні речі й документи, адже на першому поверсі майже нічого не чіпали.

/ © instagram.com/voloshyn_xx
© instagram.com/voloshyn_xx

Раніше зірка Мережі ділився, що правоохоронні органи вже ведуть розслідування. Утім, якщо винних не знайдуть, то зрозуміло, що за законом поновлювати українські документи Олександру доведеться шляхом звернення до консульства України, з якої він втік влітку минулого року. І дотепер невідомо, чи законно він перетнув кордон чи ні. Але все ж зазначив, що залишив Батьківщину з міркувань безпеки та щоб уникнути погроз.

Нагадаємо Блогер-втікач Олександр Волошин придбав розкішну віллу на Балі