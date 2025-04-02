Захисник 102 бригади ТрО спіймав ворожий розвідувальний дрон Supercam S350

Бійцям 102 бригади ТрО вдалося отримати ще один трофей — залишки розвідувального дрону Supercam S350.
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Пише Правда.іф з посиланням на 79 окремий батальйон 102 обр сил ТрО
Ця “машина” з розмахом крил понад три метри робить багато шкоди залітаючи в українські тили у пошуках інформації про розташування сил оборони.
Спіймав і доставив трофей боєць 1 стрілецької роти нашого батальйону з позивним Катана.
“Противник активно застосовує дрони різних типів (малі, середні, великі, розвідувальні, ударні), і це створює значні проблеми для наших війсь. Хоч кац***ня й має перевагу у живій силі, а інколи в техніці та засобах ураження, проте вони часто не досягають своїх цілей завдяки сміливості, хоробрості та взаємодопомозі наших воїнів. Катана виконуючи бойові завдання на одній з позицій, виявив та доставив на КСП роти розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня”, — ділиться про вчинок побратима командир роти з позивним Фауст.