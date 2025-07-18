На Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Слободяна Андрія

У Тлумач завтра, 19 липня, привезуть тіло загиблого захисника – Андрія Слободяна.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

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Зустріч із полеглим Героєм відбудеться о 10:45 годині у місті Тлумачі (центр міста, пам’ятник «Борцям за волю України»).

Прощання з Героєм

“Просимо усіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.

Після зустрічі загиблого захисника похоронний кортеж попрямує до домівки Андрія Слободяна (пам’ятник «Борцям за волю України», Алея Героїв – вул. Грушевського, 34а), де о 11:30 годині почнеться прощання із загиблим Героєм. Похорон відбудеться у храмі ПЦУ «Преображення Господнього». Опісля похоронна процесія попрямує до міського кладовища.