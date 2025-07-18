У Франківську стартувала вступна кампанія до профтехів

1 липня в Івано-Франківську розпочалася вступна кампанія до професійних закладів освіти. Подати заяву можна особисто або через електронний кабінет вступника.

Пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Для вступу не потрібно складати НМТ.

А ще, вибравши один з франківських училищ учні отримають стипендію, за потреби – гуртожиток, а головне – навички та диплом з яким не доведеться довго шукати роботу:

-Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей

-Івано-Франківський професійний будівельний ліцей

-Вище художнє училище № 3 м. Івано-Франківська

-Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки

-Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська

-Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська

-Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська

-Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва

-Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму.