У Франківську стартувала вступна кампанія до профтехів

1 липня в Івано-Франківську розпочалася вступна кампанія до професійних закладів освіти. Подати заяву можна особисто або через електронний кабінет вступника.
Пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко
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Для вступу не потрібно складати НМТ.
А ще, вибравши один з франківських училищ учні отримають стипендію, за потреби – гуртожиток, а головне – навички та диплом з яким не доведеться довго шукати роботу:
-Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей
-Івано-Франківський професійний будівельний ліцей
-Вище художнє училище № 3 м. Івано-Франківська
-Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки
-Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська
-Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська
-Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська
-Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва
-Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму.
Готуйте документи, обирайте професію та подавайте заяву