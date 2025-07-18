Рогатинська громада прощалась з полеглим захисником Пинилом Михайлом. ФОТО

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинська міська рада

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Михайла Пинило народився в селі Григорів Рогатинської громади на Івано-Франківщині в багатодітній сім’ї. Він був наймолодшою дитиною.

“Зі словами: “Татко повернувся”, з обіймами, теплом. Чекали, щоб тулити його змучене війною серце від усього лихого. Натомість — зустріли “на щиті”… із пронизливим: «Хочу з ним» . І навіть небо не витримало тої туги — воно плакало дощем з батьками, дружиною, дітьми, братом і сестрами”, – йдеться у дописі.

Став до лав Збройних сил України у вересені 2024 року. Служив у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади сапером першого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 1-го гірсько-штурмового батальйону.