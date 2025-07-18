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Рогатинська громада прощалась з полеглим захисником Пинилом Михайлом. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
18/07/2025 13:51
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Рогатинська громада зустріла свого Героя. Навіки додому повернувся захисник Пинило Михайло.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинська міська рада

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Що відомо про воїна

Михайла Пинило народився в селі Григорів Рогатинської громади на Івано-Франківщині в багатодітній сім’ї. Він був наймолодшою дитиною.

“Зі словами: “Татко повернувся”, з обіймами, теплом. Чекали, щоб тулити його змучене війною серце від усього лихого. Натомість — зустріли “на щиті”… із пронизливим: «Хочу з ним» . І навіть небо не витримало тої туги — воно плакало дощем з батьками, дружиною, дітьми, братом і сестрами”, – йдеться у дописі.

Став до лав Збройних сил України у вересені 2024 року. Служив у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади сапером першого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 1-го гірсько-штурмового батальйону.

Воїна не стало 14 липня у районі населеного пункту Комишуваха, на Запорізькому напрямку.

Сьогодні громада зустріла свого героя на центральній площі Рогатина, відбулась панахида та прощання із захисником

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