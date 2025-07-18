У Франківську попрощаються з майором Олексієм Єльчаніновим

19 липня 2025 року Івано-Франківська громада попрощається з військовим Олексієм Єльчаніновим.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці КП “Міська ритуальна служба”, пише Правда.
Олексій Єльчанінов народився 23 січня 1973 року. Мав звання майора.
На сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі “Зниклі громадяни” йдеться, що військовослужбовець зник 7 липня 2025 року у селі Могриця Сумської області. Цей день вважається датою загибелі Олексія Єльчанінова.
Інформація про Олексія Єльчанінова на сайті МВС у розділі “Зниклі громадяни”. Сайт Міністерства внутрішніх справ України
19 липня об 11:00 — початок прощання з Олексієм Єльчаніновим в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську. Воїна поховають на Алеї героїв в селі Чукалівка.