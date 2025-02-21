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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прибуде скорботний кортеж з тілом загиблого Василя Гавриша

Автор: Lilia
21/02/2025 21:16
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Обертинська громада завтра, 22 лютого, зустрічатиме скорботний кортеж із тілом померлого військовослужбовця Гавриша Василя Васильовича.

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Траурний кортеж прибуде орієнтовно о 12:30 год.-13:00 год. у селище Обертин зі сторони Хотимира, повідомляє Обертинська селищна територіальна громада

Панахида відбудеться о 18:00 год., а чин похорону — у неділю, 23 лютого о 14 годині.

“У ці дні скорботи поділяємо горе сім’ї Гавриш та висловлюємо щирі співчуття.

Вічна та світла пам’ять Герою-Ангелу!” – йдеться у дописі