Петиція про заборону російськомовної музики на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідну кількість голосів

Петицію створили 17 лютого. Станом на 20 лютого її підписали вже понад 27 тисяч користувачів.

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Петиція про заблокування російськомовної музики на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тисяч голосів.

Петиція закликає Кабінет Міністрів заборонити пісні російською мовою на платформах Spotify, Apple Music, YouTube Music та інших, незалежно від національності виконавців, пише Суспільне Культура.

Окрім цього, громадяни України вимагають запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони, а також провести інформаційні кампанії з популяризації української музики та культури.

Зазначають, що російськомовна музика може пропагувати ідеї та послання, шкідливі для української ідентичності, й формувати негативне ставлення до нашої держави.

Серед аргументів згадують і те, що прослуховування пісень російських виконавців сприяє фінансуванню країни-агресора.

Також у тексті петиції наголошують на протидії пропаганді та дезінформації:

“Пісні російською мовою, навіть якщо їх виконують українські або європейські артисти, можуть містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України. В таких умовах небезпечно дозволяти їхнє поширення”.

Насамкінець йдеться про необхідність сприяти формуванню правильних культурних цінностей серед молоді, яка активно споживає музику через стримінгові платформи.